Amet seostab populaarseid dieedikapsleid maksakahjustuse ohuga

Rohelist teed tarbitakse maailmas laialdaselt ning see on hinnatud oma heade tervisemõjude poolest. Niisamuti valmistatakse erinevaid rohelise tee kapsleid, millel on kaalulangust soodustav mõju. Samas ei tasu liiga suurtes kogustes endale sisse kaanida teed ega kindlasti tarbida ka toidulisandeid. EFSA-le teadaolevalt on põhjamaades teatatud juhtudest, mil rohelise teest valmistatuid tooteid on seostatud maksakahjustuse tekkega.

Katehhiinid on antioksüdandid, mis on rohelises tees juba loomulikul kujul olemas. Neist kõige levinum on katehhiin EGCG (epigallocatechin gallate) ning selle seoseid tervisekahjustustega amet otsiski. Toiduohutusamet jõudis analüüside käigus järeldusele, et katehhiini sisaldavad rohelise tee joogid on tervisele siiski ohutud. Juhul kui teejoomisest peaks tekkima tervisekahjustusi, on need väga harvad ja ettearvamatud juhud, milles ei ole süüdi pelgalt teejoomine. Samas kui tarbida suures koguses seda ainet sisaldavaid rohelise tee toidulisandeid, võib esineda terviseprobleeme.

EGCG-d sisaldavate toidulisandite osas viidi läbi katse vabatahtlikega ning tehti järeldus, et 800 milligrammi suurust päevadoosi võib seostada maksakahjustuste ohuga. Paraku ei suutnud ametnikud aga kindlaks teha, millist doosi võib veel pikaajalisel tarbimisel pidada ohutuks.

Toidulisandite ühes doosis varieerub EGCG tase üldiselt viie ja tuhande milligrammi vahel. Toidulisandid on mõeldud täiskasvanutele. EGCG kogus, mille saame rohelisest teest või sellesarnastest jookidest, jääb vahemikku 90-300 milligrammi, kuid võib ulatuda samuti 800-900 milligrammini neil, kes joovad teed suures koguses. Seega ei ole soovituslik tarbida ühtaegu nii kapsleid kui ka ohtralt teed.