Annabeli päästnud hirmkallis ravim võib peagi saada paremini kättesaadavaks

Liis Hinsberg haigekassa kommunikatsiooniosakonnast kinnitas, et Eesti hematoloogia selts tegi taotluse Dinutuximab Beta preparaadi lisamiseks haigekassa poolt hüvitatavate tervishoiuteenuste loetellu. Hetkel on haigekassal pooleli läbirääkimised ravimi tootjaga.

Mullu oktoobris pidi haigekassa ravimi hüvitamist palunud Annabeli perele ära ütlema, sest see ei kuulunud hüvitavate ravimite nimekirja. Hinsberg ütles toona Postimehele, et nad peavad oma otsustes lähtuma seadusest ning neil ei ole võimalik teha otsust, mis on seadusega vastuolus.