Dalmaatsiakoeraks kutsutud naine kutsub üles oma keha armastama

«Kui olin väike tüdruk, siis ei olnud see probleemiks. Ema ütles ikka, et ma olen terve laps ega peaks millegi pärast muretsema,» rääkis naine portaalile Daily Mail. Kui Lorena läks kooli, hakkas õige pea pihta ka kiusamine. Koolikaaslased ristisid ta dalmaatsiakoeraks ning šokolaaditükkidega küpsiseks, mis pani noore tüdruku häbi ja ebamugavust tundma.

«Tulin koolist koju ja lihtsalt nutsin koos emaga. Teismelisena ei olnud mul lähedasi suhteid, sest ma polnud üldse enesekindel,» meenutas ta. Üks koolivend isegi saatis talle sõnumi, et miks tüdruk end ometi ära ei tapa. Kuna Lorena oli narrimisega harjunud, ei teinud ta sellest välja, küll aga kutsus koolivenna inetuste eest korrale tema sõber.

Mõni kuu tagasi jäi Lorenale silma kommentaar ühe ilublogija Facebooki-kontol, mil üks mees nimetas naise sünnimärki tülgastavaks. «Mõtlesin, et blogija ise on nii ilus ja kuidas saab keegi tema kohta nii öelda. See inspireeris mind ka oma keha mitte enam häbenema. Olen kogu elu end häbis pikkade riiete ja sallidega katnud, aga leidsin, et nüüd on õige aeg oma lugu ära rääkida,» rääkis naine.

Lorena postitus sai tohutut vastukaja. See jäi silma ka fotograaf Amy Herrmannile, kes veab projekti «Underneath We Are Woman». Projektis pildistab ta eri vanuses ja suuruses naisi, et levitada positiivse kehahoiaku mõtteviisi ning naiste endi lugusid. Märtsis käiski Herrmann ka Lorenat pildistamas ning temagi lugu saab jäädvustatud fotoraamatusse.