Tervisenõu: kas sind kimbutab rahutute jalgade sündroom?

Rahutute jalgade sündroomi on nimetatud üheks levinumaks haiguseks, millest ometi õieti mitte midagi ei teata. Küll on teada, et seda on juba 1672. aastal kirjeldanud inglise arst ja anatoom Thomas Willis. Haiguse täpne nimetus restless legs syndrome (RLS) pärineb Rootsi arstilt Karl-Axel Ekbomilt, kes publitseeris 1945. aastal esimesena haigusest põhjaliku teadusliku ülevaate.