Kas alkohol paneb akne vohama?

Dermatoloog dr Nerissa Moodley selgitas Health24 portaalis, miks ja kuidas võib tihe alkoholitarbimine aknet tekitada.

Hormonaalsed muutused. Alkoholitarbimine võib suurendada nii testosterooni kui ka östrogeeni taset organismis. Kui hormoonide tase tõuseb, siis muutuvad tootlikumaks ka rasunäärmed. Liigne rasu aga ummistab poorid ning võib seeläbi põhjustada punetust ja aknet.

Bakterite levik. Uuringud näitavad, et alkoholi kasutab kütusena bakter nimega Cutibacterium acnes, mis peitub näonaha rasunäärmetes ning on süüdlane seal põletikuliste protsesside tekkimise eest. Seega annab alkohol vajaliku tõuke sellele, et nimetatud bakter saaks näonaha ära rikkuda.

Põletikulised protsessid. Alkohol võib soodustada kehas põletike teket, sest see tõstab tsütokiinide taset. Kui muidu on nende roll kehas põletikke reguleerida, siis liiga kõrge osakaalu puhul hakkab keha suure koorma all endale vastu töötama, kõrvalnähuna näemegi põletikuliste punnide tekke soodumust.

Oma osa on dr Moodley sõnul ka inimese toitumisel. «Hiljutised uuringud näitavad seost akne ja piimatoodete tarbimise vahel. Aknes on süüdistatud ka šokolaadi, ent hetkel puuduvad selle kohta usaldusväärsed tõendid. Akneravi võib siiski soodustada sekkumine toitumisse ning madala glükeemilise koormusega süsivesikute tarbimine, kuna neil on kasulik toime sisenõrenäärmetele,» selgitas arst toitumise olulisust rasu reguleerimises ja akne tekkes.