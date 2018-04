Mida on ühist kartulikrõpsudel ja WC-poti puhastusvahendil?

Kartulikrõpsude ajalugu ulatub aastasadade taha, mil kartuliviilud lõigati lihtsalt paberõhukeseks ning praeti neid rasvas, kirjutab Health24. Kuna suurenenud on nii nõudlus kui ka tootlikkus ning toitude säilivusaega on võimalik eri ühenditega aina pikendada, on see viinud ohtrate lisaainete kasutamiseni.

Üheks selliseks säilitusaineks on naatriumdisulfit, mida kasutatakse bakterite kasvu pidurdamiseks muuhulgas puu- ja köögiviljades, mereandides ja isegi veinis. Sama ühendit kasutatakse laialdaselt tualettpoti puhastusainetes ja nõudepesuks mõeldud toodetes, ent seda juba märksa suuremas koguses kui seda leidub toitudes.

Naatriumdisulfit aitab vabaneda vääveldioksiidi gaasil, mis pärsib bakterite kasvu ning ennetab ühendite reageerimisest tingitud värvimuutust toitudel. Seda kasutatakse ka kartulikrõpsudel säilivusaja pikendamiseks ning selleks, et krõpsud ei hakkaks ajaga ära pleekima. Naatriumdisulfit on aine, millega käiakse igasugu toodetes väga hoolikalt ümber. Krõpsudes leidub seda üliväikses koguses, mistõttu on see ka tarbimiseks ohutu.