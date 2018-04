Mida teha, kui kõrv läheb lukku?

Kõrvavaik hoolitseb selle eest, et kõrva ei satuks liigselt mustust ja võõrkehi. Vahel aga toodavad näärmed liiga palju vaiku, mis põhjustabki kõrvas ummistuse. Siis võib vaik kõvaks kuivada ning tekib tunne, nagu kõrv oleks luku. Kaasneda võivad pearinglus, kõrvavalu ning helisemine kõrvades.

Kõrv on lukus haiguse tagajärjel

Kõrvad võivad minna lukku seepärast, et oled külmetunud või allergiline ning nuuskad tihti. Sel juhul kaasnevad nohu, aevastamine, köha, valus kurk ja mõnel juhul palavik. Haigena peaks võimalikult kiirelt kõrva lukust lahti saama, sest kuna kõik need kanalid on omavahel ühenduses, võib tekkida infektsioon ka kõrvas.