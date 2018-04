Haigekassa selgitab: kas 40-eurose hüvitise eest saab hambaarsti juures vaid toolile istuda?

1. Hüvitis toimiks paremini, kui seda saaks ükskõik millise arsti juures ja pärast haigekassalt raha tagasi

Nii nagu saame riigi toel Eestis väga kõrgel tasemel haiglaravi, toimib samal põhimõttel nüüd ka hambaravi, mis siiani ei ole olnud haigekassa toel kättesaadav. Ka hambaarstidel on nüüd haigekassaga leping ja kokku lepitud hinnad.

Hambaravi hinnad on kliinikuti üsna erinevad. Ühtne hinnakiri teenustele, mida hüvitab haigekassa, annab inimesele kindlustunde, et ta saab igal pool sama raha eest sama palju ravi. See teeb loodetavasti ka arsti valimise lihtsamaks, kuna inimestel ei saa ega peagi olema laiapõhjalisi teadmisi, kuidas tervishoiuteenuste hinnad kujunevad ja milline tasu on õiglane.

Lisaks on patsiendi jaoks kõige mugavam, kui soodustuse summa arvestatakse automaatselt maha arsti juures ning hiljem ei pea kulutama aega ühegi taotluse või dokumendi täitmiseks. Lepingu sõlmimine haigekassaga on tehtud väga lihtsaks, et iga hambaarst saaks soovi korral võimalikult mugavalt oma klientidele soodustust pakkuda.

2. Paljud hambaarstid ei ole nõus hüvitisega liituma

Tänavu aprilliks saab soodustust kasutada 270 hambaravikabinetis üle Eesti. Aasta esimese kolme ja poole kuuga on hüvitist jõudnud kasutada 82 000 inimest 3,8 miljoni euro eest. Uusi partnereid lisandub pidevalt ning endale lähima leiab haigekassa kodulehe kaardirakenduselt.

Näeme, et järgnevatel aastatel sõlmivad meiega lepingu ¾ hambaarstidest ja hüvitist kasutab vähemalt pool elanikkonnast. Kümne aasta pärast võiks tänu heale ennetustööle näha tõsiste hambahaiguste vähenemist. Eesmärk ei ole lepingud absoluutselt kõigi arstidega või et kõik inimesed kasutaksid hüvitist igal aastal täies ulatuses - oluline on, et hambaravi oleks senisest paremini kättesaadav just neile, kes seda kõige enam vajavad. Sellised suured muudatused ei juhtu kunagi üleöö, aga hüvitis on esimene samm õiges suunas, et hambaravi oleks inimestele (sh erineva sotsiaalmajandusliku taustaga inimestele) kättesaadavam ka viie ja kümne aasta pärast.

3. Liiga madalad hinnad ei võimalda hambaarstil kvaliteetset ravi osutada

Teenuste hinnakiri on üle vaadatud ja uuendatud 2018. aasta alguses ning hinnad tõusid võrreldes mullusega 19 protsenti. Tänavu hüvitisega liitunud Dentes A&E juhataja Kaur Kirjanen ja Uku hambaravi juhataja Viktoria Härmik ütlesid hiljuti Sakalas, et otsustasid lepingu sõlmida, kuna soovisid enda klientidele vastu tulla. Ka Viljandi hambakliiniku juhataja Kris Allik tõdes samas artiklis, et uute hindadega on võimalik pakkuda head teenust. Viljandi maakond, kus esialgu pakkusid hüvitist vähesed arstid, on tänaseks seda võimalik kasutada 12 kabinetis, millest pooled asuvad Viljandis.

Hüvitis, mis toetab inimeste regulaarset suutervise kontrolli, aitab ennetada probleemide süvenemist ja tuletada arsti abil meelde suutervise põhitõdesid.

4. 40 euro eest saab hambaarsti juures ainult toolile istuda