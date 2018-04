Ravimi kõrvaltoime muutis mehe silmade värvi

Arstivisiidil selgus värvimuutuse põhjus. Mees ütles arstidele, et oli oma põletikulise artriidi raviks võtnud ravimit minotsükliin juba 15 aastat. See on antibiootikum, mida kasutatakse enamasti bakteriaalsete infektsioonide raviks, kuid tänu ravimi põletikuvastasele toimele kasutatakse seda mõnikord ka reumatoidartriidi raviks.

Ravimi kõrvaltoimena on välja toodud, et pikaajalisel kasutusel võib see põhjustada naha, kõrvade, sõrmeküünte, hammaste, igemete, armkoe ja ka silmavalgete värvimuutust. Pole selge kui levinud see kõrvaltoime on. 2016. aasta uuringus vaadati peaaegu 300 patsienti, kes võtsid liigesepõletiku raviks minotsükliini. Peaaegu pooltel patsientidel nähti peale viite aastat mingil määral naha värvi muutumist. Kuid vaid kolmel protsendil muutis värvi silmavalge.