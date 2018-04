Neli põhjust, miks oma toidunimekirja lisada bulgur

Bulgur on kuuma auruga töödeldud, seejärel kuivatatud ja lõpuks purustatud täisteranisu. Äärmiselt mitmekülgne koostisosa võib olla maitsev riisi asendaja neile, kes tahavad täisväärtuslikumalt toituda, vahendab NDTV Food .

Burlgurit võib kasutada näiteks köögiviljavokis või pudrulaadse hommikusöögina, koos piima või vee ja marjade ja pähklitega. Bulguris on palju kiudaineid, valku ja B-vitamiine. Teravili on suurepärane ka neile, kes tahavad kaalu kaotada.

Bulgur on kasulik toit, kus on äärmiselt vähe kilokaloreid, see panustab kaalukaotusesse ja tervisliku kehakaalu hoidmisesse.