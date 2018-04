Politsei suunab kanepitarvitajad karistuse asemel nõustamisele

«Tihti arvatakse, et kanepist ei ole võimalik sõltuvusse jääda. Siiski on küllalt inimesi, kes sooviksid kanepitarvitamist lõpetada, kuid ei suuda seda iseseisvalt teha. Samas ei julgeta oma murega pöörduda näiteks perearsti juurde,» ütles Kurbatova.

«Iga selline programm on oluline samm narkomaania leviku vähendamiseks. Tahame tuua ravivõvimalused inimesele võimalikult lähedale ja pakkuda tuge narkootikumidest loobumiseks,» selgitas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre. Tema sõnul näitas eelmise aasta lõpp, et võitlus narkokuritegevusega on võimalik. «Nōudluse vähendamine on seejuures ülioluline ning seda toetavad vaid ravi ja programmid. Politsei teeb aga jätkuvalt tööd selle nimel, et tõkestada keelatud ainete müüki ja et narkootikumid oleksid võimalikult raskesti kättesaadavad alaealistele,» lisas Tambre.