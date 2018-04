Ootamatult kopsuvähki haigestunud pereisa vajab annetajate tuge

Täna kutsub vähiravifond «Kingitud elu» Eesti inimesi toetama 36-aastase pereisa Erko Seene kopsuvähiravi. «Kõik selleks, et noorel mehel oleks võimalik elada oma pere keskel ning näha pisitütart suureks sirgumas,» kirjutab fond oma sotsiaalmeedia kontol

«Ei oleks kunagi arvanud, et see minuga juhtub. Tunned kaasa inimestele, kellel on raske. Samal ajal andmata endale aru, kui habras on elu ja tervis - meie kõige tähtsaim vara,» kirjutab Seen.

Erko Seen on 36-aastane, keskmine töökas Eesti mees, kes teenis siiani leiba Soomes ehitades. «Elame elukaaslase ja tütrega väikses kahetoalises Mustamäe korteris. Vaikselt toimetasime. Kuni 2016. aasta detsembrini, mil mul diagnoositi neljanda staadiumi kopsuvähk,» kirjutab Seen.

Erko Seene haigusest andis märku halb enesetunne ja väsimus. FOTO: Vähiravifond Kingitud Elu

Mees tundis end kehvasti, vahel oli ka palavik. Ikka mõtles ta, et halb enesetunne tuleb väsimusest või on kallal kerge gripp. Köha muutus aga hullemaks ja nii see diagnoos lõpuks pandigi, kirjutab ta. Selleks hetkeks olid siirded ka ajju jõudnud. Nendest saadi jagu õnneks ühe kiiritusega.

Tundus, et asi möödub kergelt

«Kopsukasvaja vastu sain mõned korrad keemiaravi, kõik edenes. 2017.aasta sügiseni jätkasin tabletiraviga, kuid siis tuli esimene tagasilöök: keha harjus ravimitega ära ja need ei mõjunud enam,» kirjutab mees. Algas uus keemiaravi ja siirded olid seekord luudes.

Tänavu jaanuaris avastati mehe südame ümbert mingi kogum, paunake, kuhu koguneb vedelik. Seis oli raske aga operatsioon läks hästi, kirjutab ta. Ei läinud kaua aega kui sama vedelik hakkas kogunema ümber kopsude ning hingamist raskendama.

Kodus enam ilma lisahapnikuta olla ei saa. «Arst kahjuks tõdes fakti: keemiravi enam ei toimi. Ainuke variant on kallis ravim, mis maksab tuhandeid eurosid kuus. Lihttööline seda endale lubada ei saa,» sõnab Seen.

Mustamäe haiglas viibib mees viimasel ajal rohkem kui kodus. Praegugi on ta seal, aga tahaks koju naise ja tütre juurde, räägib ta. «Tütar saab juulis 4-aastaseks - tahaksin seda näha. Nagu ka tema 5., 6. ja teisi sünnipäevi. Minu viimane lootus oletegi teie - vähiravifond ja head Eesti inimesed,» kirjutab mees vähiravifondile.

Erko kasvatab koos elukaaslasega 4-aastast tütart. FOTO: Vähiravifond «Kingitud elu»

Sel nädalal pani «Kingitud elu» Erko ravile, millele kulub üle 3000 euro kuus, õla alla. Seejuures selgus, et mehe ravim Tagrisso ei ole ka mehe töökohariigis Soomes patsientidele ravikindlustuse raames kättesaadav.

TOETA JA JAGA Maksesaaja: SA Hille Tänavsuu Vähiravifond Kingitud elu Selgitusse märkida: Erko raviks Swedbank: EE212200221059073061

SEB pank: EE211010220228917224

LHV pank: EE137700771001442514

Danske pank: EE133300332166860001

Luminor pank: EE591700017003638161 Pangalingid: www.kingitudelu.ee/annetajale