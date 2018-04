Kuidas läheb uue südame saanud Eesti inimestel

Eelmise aasta detsembris uue südame saanud 15-aastane poiss on taas koolis ning valmistub lõpetama põhikooli. Dr Elmeti sõnul tehti tema südame siirdamisel esimest korda koostööd Helsingi lastehaiglaga. «Väliselt on tegemist samasuguse südamesiirdamisega, kuid laste jaoks toimib täiesti eraldi süsteem ja seetõttu on paljud meditsiinilised otsused erinevad,» rääkis kardioloog. Tema sõnul oli tegu uue ja keeruka väljakutsega.

Põhja-Eesti regionaalhaiglas on ootejärjekorras kolm patsienti, kaks patsienti on ootel kliinikumil. «Lisaks on mitu patsienti ootejärjekorda võtmiseks uurimisel ja ette valmistamisel. See viimane on samuti aeganõudev ja keerukas tegevus,» sõnas kardioloog.