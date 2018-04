Puust ja punaseks: millisest uksest peab haiglasse minema sünnitaja

Miks sünnitajad hätta jäävad, ei oska haigla öelda, sest haigla jagab kõigis oma kanalites infot, kuhu sünnitama tulla. «Sellest räägitakse kogu raseduse vältel ämmaemanda vastuvõttudel ja perekoolis, see on kirjas infomaterjalides ja ka uues ITK Raseduse äpis on juhendid kohalejõudmiseks olemas,» sõnas Mägi. Ta lubas, et haigla vaatab kriitilise pilguga oma viidasüsteemi üle.