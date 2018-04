Südamerikkega lapse sünd tähendab emale kõrgemat südamehaiguste riski

Südamerikkega lapsi sünnib harva. Nende laste emasid saab nõustada, et nad vähendaksid oma elustiiliga südamehaiguste riski – säilitaksid normaalset kaalu, teeksid trenni, toituksid südamesõbralikult ja ei suitsetaks. Kuidas kaasasündinud südamerikked lastel emade südame-veresoonkonnahaigustesse haigestumist mõjutavad, on praegu veel ebaselge. Võimalik, et tegemist on stressiga seotud mehhanismidega.