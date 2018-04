Miks hirmutamine lapsi uimastitest eemale ei peleta?

Üheks levinud praktikaks on kutsuda noortega rääkima endisi uimastitarvitajaid. Nende poolt räägitud elulised lood on kaasa kiskuvad, emotsionaalsed, põnevad ning meeldivad ka noortele. Endiste tarvitajate lugude kasutamine noorte sihtrühmas on aga uuringutes näidanud pigem vastupidiseid tulemusi ehk suurendanud noorte uimastite tarvitamist.

Endiste tarvitajate kogemuste jagamine normaliseerib uimastite tarvitamist ehk kujundab hoiakut, et kõik tarvitavad uimasteid ning seeläbi julgustab ka mittetarvitajaid seda proovima. Kogemuslugude jagamine ei aita noortel edaspidi langetada paremaid otsuseid ning vältida uimastite kasutamist, sest lisaks uimastite kahjulikkust selgitavale infole on vajalik oskuste arendamine. Näiteks oskus analüüsida informatsiooni objektiivselt, oskus probleeme lahendada, suhteid luua ja hoida ning stressiga toime tulla.

Enamasti ei ole endiste tarvitajate poolt jagatud lugudel noorte igapäevaeluga midagi ühist. Näiteks lugu, kuidas kõigepealt tarvitati sõpradega alkoholi, sellele järgnes heroiini süstimine ja seksuaalteenuste müümine, kõnetab lapsi ainult läbi oma põneva sisu. Noor ei õpi selliseid lugusid kuulates, kuidas enda murede ja raskustega uimastivabalt toime tulla. Ka ei või kunagi ette teada, kui säravate silmadega või millist kehakeelt kasutades räägib endine uimastitarvitaja oma varasematest kogemustest ning seetõttu võib luua noorte jaoks uimastitest positiivse ja ligitõmbava mulje.

Parim uimastihariduse andja on õpetaja

Kõige parem uimastihariduse andja koolis on lastega igapäevaselt tegelev õpetaja, sest tema tunneb oma lapsi ja teab, millised on nende vajadused. Kõige tõhusam on sotsiaalseid oskusi harjutada ja omandada igapäevase õppetööga väikestes gruppides, sest see toetab eakaaslaste omavahelist suhtlust ja maksimaalset osalust.

Ennetustöö toimib, kui seda viiakse ellu pikema aja vältel ning selle osaks on lisaks õppetööga laste teadmiste ja oskuste arendamisele ning hoiakute kujundamisele ka järjepidev keskkondlike võimaluste ja tingimustega tegelemine. Näiteks mõjutab noorte uimastitetarvitamist see, milline on üleüldine õhkkond koolis, kuivõrd õpilased on kaasatud kooliellu, kas koolis on sõlmitud uimastitega seotud kokkulepped ning millal ja kuidas neid kokkuleppeid meelde tuletakse. Samuti on oluline, kas tehakse järjepidevalt koostööd lastevanematega ning millal ja milliseid tugimeetmeid rakendatakse abivajava lapse toetamiseks (sh lastele, kes on uimasteid tarvitanud).

Kõigil laste ja noortega töötavatel inimestel on kohustus vältida lapsele kahju tegemist. See tähendab, et isegi enne parimate kavatsuste teostamist tasub mõelda, kas tegevusel võib olla ka vastupidine efekt lapse heaolule. „Inimene tänavalt“ ei ole kompetentne lastega ennetustööd läbi viima. Samamoodi ei ole igal inimesel olemas teadmisi, kuidas lastele lugemist või matemaatikat õpetada – selleks on vaja vastava hariduse omandanud õpetajat, kes teab kuidas lapsed õpivad ja mida neile mingil hetkel on sobiv õpetada. Rakendades praktikaid, mis põhinevad usaldusväärsel tõendusel, panustame laste turvalisse ja tervesse arengusse.