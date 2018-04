Soome teadlased: Läänemere kalades mürke karta ei tasu

Läänemere olukord toksiliste ainete osas on paranenud ja Soome teadlased leiavad, et räime söömist ei tasu piirata, vahendab ERR ajalehte Helsingin Sanomat .

«Läänemere kalade söömine on tervisele palju kasulikum, kui potentsiaalne mürgistuse risk,» ütles Soome riikliku tervise ja heaolu instituudi peadirektor Jouni Tuomisto.

Helsingin Sanomat märkis viimaste aastate uuringutele viidates, et dioksiinide tase Läänemeres on alates 1990. aastatega võrreldes märkimisväärselt langenud.

«Läänemeri võiks olla inimtoidu oluliseks allikaks, kuid praegu on see loomasööda püüdmiseks,» on teadlased sõnastanud oma seisukoha uuringu projektis. Soomes läheb enamus räimesaagist karusloomade ja vikerforelli toitmiseks.