Küsitluses selgub: vähki seostatakse valede riskiteguritega

Inglismaal 1330 inimesega tehtud küsitluses teadsid enamik inimesi kindlalt, et suitsetamine põhjustab vähki, mis on ka teaduslikult tõestatud. Aina rohkem inimesi määras aga riskifaktoreid valesti, vahendab BBC.

Kõige mõjukamad ennetatavad vähi põhjused on suitsetamine, ülekaalulisus ja liigne ultraviolettkiirgus. Suurbritannia vähiuuringutekeskus ütles, et umbes neli vähijuhtumit kümnest oleks ennetatavad elustiilimuutustega, kuid on oluline teada õiget informatsiooni ning osata eristada olulist ebaolulisest.

Inglise ülikoolide tehtud küsitluses leiti, et rohkem kui 40 protsenti vastanutest arvas vääralt, et stress ja lisaained toidud põhjustavad vähki. Üks kolmandik pakkus, et elektromagnetlained ja geneetiliselt muundatud toidu söömine on riski faktorid. 19 protsenti uskus, et mikrolaineajude kasutamine ja 15 protsenti arvas, et plastikpudelitest joomine on haiguse põhjustaja. Ükski nendest põhjustest ei oma korralikku teaduslikku tõestust.

Suitsetamise valis vähipõhjuseks 88 küsitletutest, 80 protsenti arvas, et ka passiivne suitsetamine on vähitekitaja ning 60 protsenti uskus, et päikesepõletus tekitab vähki. Kõik need riskifaktorid on teaduslikult vähi tekkimisega seotud.