Saaremaal möllavad leetrid: diagnoositi haigus veel 40-aastasel mehel ja väikelapsel

Saaremaal on sel aastal kinnitatud kokku kuus leetritesse haigestumist, neist neli viimati kinnitatut haigestusid praktiliselt üheaegselt, mis tähendab, et inimesed said nakkuse ühest allikast, teatas terviseamet. Täpsem nakatumise põhjustaja on väljaselgitamisel.