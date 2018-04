Arstitudengid muretsevad vaktsineerimise madala hõlmatuse pärast

Väärarusaamad ning müüdid vaktsineerimise kohta levivad seltsi sõnul väga kiiresti ning vaktsineerimata alla kahe-aastaste laste hulk on viimastel aastatel kasvanud.

EAÜS usub, et tervishoiutöötajatel on oluline roll vaktsineerimise hõlmatuse suurendamisel. Tervishoiutöötaja ülesandeks on tutvustada inimestele nii vaktsineerimise kasutegureid kui ka võimalikke kõrvalmõjusid.

Iga ravimi manustamisega kaasnevad ohud ja kõrvaltoimed, kuid enamasti on tegu kergete sümptomite või hõlpsalt ravitavate seisunditega. EAÜS kutsub inimesi üles olema allikakriitilised ning küsimuste korral pöörduma arsti, õe või apteekri poole.

Kuigi vaktsiinide efektiivsus on tõestatud, töötab neile vastu rahvastiku hõlmatus immuniseerimisega. Eestis on immuniseerimishõlmatus alla WHO soovituslikku nõuet (95 protsenti). 2017. aastal oli Eestis 2-aastaste laste keskmine vaktsineerimishõlmatus 93,8 protsenti.