Umbes 70 protsenti tarbitavast soolast saame valmistoidust

Ühed kõige soolarikkamad toidud on näiteks pitsa, supp, juust, kartulikrõpsud. Tootjad lisavad naatriumit, et aidata toidul säilida ning parandavad sellega toidu maitset ja tekstuuri.

Naatrium on soola koostises

Naatrium on mineraal, mis esineb meie toidus looduslikult ning mida kasutatakse ka töödeldud toitudes. Valge soolakristall on kombinatsioon naatriumist ja kloriidist. Naatriumit on soolas umbes 40 protsenti ja kloori 60 protsenti.