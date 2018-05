Miks esineb üha rohkem vaktsineerimisvastasust?

«Üheks põhjuseks võib olla see, et noored lapsevanemad ei ole ise vaktsiinvälditavaid haigusi näinud,» lausus terviseameti peaspetsialist Irina Filippova.

Ka ei peeta mõnikord kinni immuniseerimise tähtaegadest. Näiteks arvatakse, et kui laps on haigestunud, ei tasuks teda vaktsineerida, kuigi see tegelikult pole vaktsiini vastunäidustus. Samuti mõtlevad lapsevanemad mõnikord, et laps on vaktsineerimiseks liiga väike ja tema immuunsüsteem ei ole võimeline vaktsineerimisele adekvaatselt reageerima.

Filippova märkis, et poliomüeliiti ehk lastehalvatustõbe ei esine Eestis alates 1962. aastast. «Kuid see haigus on meist ühe lennusõidu kaugusel, vaktsineerimata isikud on ohustatud,» lisas ta. WHO Euroopa Regioon (53 riiki) on alates 2002. aasta juulist poliomüeliidi vaba, kuid 2010. aastal oli selle haiguse puhang näiteks Tadžikistanis. Seal kinnitati 475 haigusjuhtu, neist 30 lõppes surmaga. Samal aastal haigestus poliomüeliiti ka 14 inimest Venemaal.