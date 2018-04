Ema keeldus leukeemia ravist, kuni tema kaksikud sündisid

Belfasti arstid ei olnud varem lapseootel leukeemiapatsienti ravinud ning ei osanud Sloanile öelda, kas laps ja ema peaks ravile vastu. Ema oli kindel, et soovib lapsi, isegi kui see paneb tema enda elu ohtu ning keeldus ravist.

Ravimeid peab naine võtma terve elu, kuid teadustöö on muutnud selle võimalikult eluohtliku vähivormi kontrollitavaks haiguseks. Kuigi Shelley Sloan pani ravi edasi lükates ennast ohtu, arvab ema ise, et on just lastele elu võlgu. Tal ei olnud sümptomeid ning kui naine poleks kaksikuid oodanud, poleks tal olnud vajadust vereteste teha. Nii oleks võinud leukeemia avastada hoopiski hilisemas staadiumis.