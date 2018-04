Miks emotsioonid ja stress kõhu korrast ära ajavad?

Närviline soolestik on üks näide sellest, kuidas emotsioonid keha mõjutavad. See võib olla seedehäirete põhjus, kui patsient kurdab iiveldust või puhitust, mis ei ole seotud ühegi soolestiku haigusega, vahendab Medical News Today .

Seedetraktil on oma närvisüsteem, mida kutsutakse enteeriliseks ehk sisemiseks närvisüsteemiks. Kõhus olevad närvilõpmed on loodud vastama ajust tulevale stressihormoonile. See on osa võitle või põgene vastusest, mistõttu panevad stressihormoonid soolestiku aeglasemalt töötama, et rohkem verd jõuaks südamesse, kopsudesse ja lihastesse.