EMO juht: mõnikord saadetakse koju tagasi kuni 20 inimest päevas

«Kogemus näitab, et meie osakonna koormus on pühade ajal tavapärasest suurem,» tõdes Põlluveer. «Soovitan kaaluda mitu korda, kas tulla EMOsse ja arvestada, et ooteajad on väga pikad.»

Kuidas siis ikkagi hinnata, kas peaks pöörduma erakorralise abi järele või mitte? «Kui kahtled, siis oota paar tundi. Kui ei kahtle, siis tule, aga arvesta ooteajaga,» räägib Põlluveer ja lisab, et kuigi paljud nii ei arva, siis tegelikult on see hea uudis, kui inimene EMO-st koju saadetakse.

Koju saatmine pole halb asi

«Me võtame kõik inimesed vastu ja triaažiõde hindab, kas seisund on erakorraline või mitte. Kui pärast läbivaatamist tunnistatakse teie tervise olukord mitte-erakorraliseks ning saadetakse koju, siis olge rõõmsad: see on tegelikult hea uudis,» sõnas arst.

Põlluveeri sõnul saadetakse mõnikord EMO-st koju 15-20 inimest päevas. «Erakorralise meditsiini keskuses anname ööpäevaringselt vältimatut meditsiinilist abi. Vältimatu on arstiabi olukorras, kus selle edasilükkamine ohustab otseselt inimese elu või tervist,» rõhutab EMO juhataja.

Vaid viiel protsendil tulijatest on erakorraline seisund

Haigekassa analüüsi järgi vajasid 2016. a. vaid kolm protsenti erakorralise meditsiini osakonda pöördunuist kohest arstiabi ning viis protsendil pöördunuist oli seisund erakorraline.