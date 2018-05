Miks politsei nüüdsest kanepitarvitajatele karistuse asemel professionaalset nõustamist pakub?

«Kahjuks oleme aastakümneid inimesi karistanud, kuid on näha, et narkootikumide tarvitamist see vähendanud ei ole,» sõnas üks programmi eestvedajatest, Tervise arengu instituudi Aljona Kurbatova.

Statistika näitab, et 1995. aastal oli 15–16 aastaste seas mingit narkootikumi proovinud seitse protsenti. 2015. aastaks oli samas vanusegruppis narkootilist ainet proovinud juba 38 protsenti noortest ja 26 protsendi puhul oli tegu kanepiga. Täiskasvanute seas on elu jooksul narkootilist ainet tarvitanute osakaal 20 protsenti, seal hulgas meestest 27 on seda teinud protsenti ning naistest 14 protsenti.

Tervise Arengu Instituudi, justiitsministeeriumi ja Põhja prefektuuri koostöös käivitus sellel nädalal pilootprogramm, mille käigus suunatakse Harjumaal sh Tallinnas politseile vahele jäänud kanepit või selle analooge tarvitanud või neid väikeses koguses omanud inimesed nõustamisele.

Politsei näeb, et trahvimisest kasu pole

Kurbatova sõnul võttis Põhja prefektuur idee vastu positiivselt ja on igati aktiivselt selle elluviimises kaasa löönud. «Nad näevad samuti, et trahvimine ja pidev karistamine ei toimi, sest see ei tegele tarvitamise põhjustega ning politsei tabab ikka ja jälle samu inimesi,» sõnas ta.

Vabatahtlikult on alates esmaspäevast ennast nõustamisprogrammile kirja pannud juba viis inimest, politsei poolt programmi suunatud inimeste kohta Kurbatoval veel infot ei ole. Tema sõnul on selline meetod teistes riikides narkootikumide kasutajate arvu vähendanud ning kui programmi saadab edu, läheb see riigi toel käiku ka ülejäänud Eestis.

Programm pandi kokku Ameerika näitel

Nõustamisprojektiga hakkavad tegelema kaheksa spetsialisti vaimse tervise MTÜst Peaasjad. «Selle sarnast ei ole varem Eestis tehtud, programmi pani Ameerika näidetest kokku Aili Maar Põhja-Tallinna regionaalhaiglast,» rääkis üks nõustamisega tegelevatest kliinilistest psühholoogidest Anna-Kaisa Oidermaa.

Võimalik on läbida kuni kuus kohtumist, kuid vaid üks neist on kohustuslik seaduserikkujale. Seetõttu on psühholoogi sõnul esimene kohtumine olulisim ning sellega tuleb aru saada probleemi tõsidusest: kas tegu oli vaid ühekordse tarvitamisega või on juba tekkinud sõltuvus ning mil määral takistab kanepitarvitamine elu? Samuti selgitame põhjalikult konfidentsiaalsuse põhimõtteid ja seda, et me ei saa ega anna mingit informatsiooni politseile edasi, välja arvatud see, kas inimene on nõustamisele ilmunud või mitte, sõnas psühholoog.

Üks kohtumine on kohustuslik, teised vabatahtlikud