10 nahavähi müüti, mille uskumine on parem lõpetada

Üks levinud müüt on see, et inimesed, kes päevituvad kergesti, ei saa nahavähki. Juba tumedam nahk või nahk, mis ei põle päikese käes, ei ole piisav et inimest nahavähi eest kaitsta. Päevitus võib paista kui märk heast tervisest, kuid tegelikult on see alati nahakahjustus. Päevitus ehk melaniini tootmine on naha reaktsioon päikesekiirguse tekitatud vigastusele.