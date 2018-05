Logopeed: lapse kõne arengu eest vastutab vanem

Kuna kõne on kõige väljapaistvam osa lapse arengus, siis sageli tahavad arstid ka seda kirjeldada, tõdes Mae. Ta lisas, et kõne kirjeldusest enam ootavad logopeedid arstidelt taustaandmeid lapse kohta – kuidas ta käitub ja kuidas on muus osas arenenud. Logopeedi kinnitusel on halb kõne või kõne puudumine lapsel vahel sekundaarne, hoopis põhidiagnoosist lähtuv. Kui ei mõelda laiemalt ja jäädakse ainult kõne kirjeldamise juurde, siis võib teha valesid järeldusi. Kõne kirjeldamisel piisaks sellest, kui arst märgib ära, kas kõne on eakohane või mitte.

«Kui lapse kõne arenguhäire on sekundaarne, siis logopeed eeldab, et perearst või muu eriala arst selgitab perele, et see pole põhiline probleem, vaid peamine mure on muu diagnoos. Kui logopeed näeb, et lapse kõnearenguprobleem on tingitud mõnest muust diagnoosist, siis ei ole tal õigust seda lapsevanemale öelda. See õigus on vaid arstidel,» kirjeldas Mae. Kui lapsel on arsti poolt pandud diagnoos, siis võib ka logopeed sellest rääkida kommunikatiivsest vaatenurgast (ja isegi diagnoosi nimetust kasutada).