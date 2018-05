Sellest SPFi numbrist algab päikesekreemi kindel kaitse

Selleks, et kindlustada oma naha piisav kaitse päikese eest, tuleb kasutada vähemalt mõõduka kaitsega päikesekreemi, vahendab Independent. Esimesena tuleks vaadata kreemi SPFi (sun protection factor) ehk päikesekaitsefaktori numbrit. Mida kõrgem on SPF-number, seda kindlama kaitse kreem päikesepõletuse eest ka annab.

Briti Dermatoloogide Liit selgitas, et päikesekaitsetooted jagatakse SPFi järgi nelja kategooriasse. SPFi vahemikus 6–14 peetakse madalaks kaitseks, SPFi 15–29 annab keskmise kaitse, SPFi 30–50 peetakse tugevaks kaitseks ning üle selle (50+) juba väga tugevaks kaitseks. Ameerika Dermatoloogide Akadeemia soovitab hankida päikesekreemi, mille SPF on minimaalselt 30, ent siiski mida kõrgem, seda parem.

Meeles tuleb pidada ka seda, et SPF näitab vaid kaitset UVB päikesekiirguse eest. Ideaalne on aga kasutada toodet, millel on lisaks SPFile märgitud ka UVA-faktor ehk kaitse UVA päikesekiirguse eest. Kui UVB-kiirgus tekitab peamiselt põikesepõletust, siis UVA-kiirgus kiirendab naha vananemist ning seda peetakse ka vähi riskifaktoriks. Briti Dermatoloogide Liidu soovitusel võiks päikesekaitsetoote UVA faktor olla neli või viis.