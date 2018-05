Kevadisel allergiahooajal on astma korralik ravi eriti oluline

Eesti Kopsuarstide Selts tuletab rahvusvahelisel astmapäeval meelde, et tänapäevased ravivõimalused aitavad astmat edukalt kontrolli all hoida ning võimaldavad isegi tipptasemel sporditegemist.

Eesti Kopsuarstide Seltsi esimehe Rain Jõgi sõnul on astma ravi puhul kõige olulisemaks märksõnaks järjepidevus. «Paraku puutume sageli kokku eksliku suhtumisega – juhul kui patsiendil astma sümptomid ajutiselt puuduvad, siis võib arsti poolt määratud ravi omal käel pooleli jätta. See aga võib kaasa tuua astmahoogude ägenemise, eriti neil, kel kevadise õietolmu tõttu aktiveerub ka allergia,» selgitas Jõgi. Seetõttu paneb Jõgi kõigile astmahaigetele südamele, et arsti poolt määratud ravimeid tuleb võtta järjepidevalt ja terviseseisundi muutuste, näiteks haigusnähtude leevenemise või ägenemise korral, konsulteerida oma arstiga.

Järjepideva ravi puhul on võimalik elada täisväärtuslikku elu ning tegeleda ka tugevat füüsilist koormust nõudva töö või spordialaga. «Astma puhul on värskes õhus liikumine, eriti kestvuspordiga tegelemine isegi soovitatav,» rääkis Jõgi. «Meil on Eestis mitmeid sportlasi, kel on diagnoositud astma, kuid kelle tervislik seisund ja enesetunne on tänu kvaliteetsele ravile samaväärne terve inimesega.»