Uuring: sagedam saunas käimine võib vähendada insuldiriski

Ajakirjas Neurology avaldatud uuring on esimene omataoline, mis analüüsib saunas käimise ja insuldi vahekorda. Selles osales üle 1600 Soome idaosas elava inimese vanuses 53-74, keda jälgiti keskmiselt 15 aastat.

Uuringust selgus, et neil soomlastel, kes käisid saunas neljal kuni seitsmel päeval nädalas, oli insuldirisk 61 protsenti madalam kui neil, kes külastasid sauna vaid korra nädalas.

Teadlased avastasid, et saunas käimise kasulikkus jäi muutumatuks ka pärast teiste insuldiriski mõjutada võivate tegurite nagu trenn, kõrge kolesteroolitase, suitsetamine ja diabeet varieerimist.

"Need tulemused on põnevad, sest viitavad sellele, et sellel tegevusel, mida inimesed kasutavad lõõgastumiseks ja naudinguks, võivad olla ka kasulikud mõjud südame-veresoonkonnale," ütles uuringu autor Setor Kunutsor Bristoli ülikoolist.