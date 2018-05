Ameeriklanna solaariumiarmastuse lõpetas kehas metsikult leviv melanoom

Viis aastat tagasi märkas Callahan lõua all väikest sünnimärgile sarnanevat laiku, kirjutab Daily Mail. Naine oli arstilemineku osas väga tõrges ning jõudis sinna alles neli kuud hiljem abikaasa sundimisel.

«Mul on head uudised – sul on melanoom,» teatas toona naisele nahaarst. Kui kahe lapse ema vihastas, et mis hea uudisega on tegu, ütles arst, et nad said sellele väga varakult jaole. Kuigi melanoom on nahavähi vormidest üks raskemaid, on patsiendi elulootus selle varajase avastamise korral üsna kõrge.

Naise sünnimärk eemaldatigi, ent paraku oli see alles tema teekonna algus. Callahan nentis, et alles siis hakkas ta mõistma oma noorusajas saadud päikesepõletuste ja solaariumiarmastuse tagajärgi. Ta pidi hakkama iga kolme kuu järel nahaarsti juures kontrollis käima ning viie aasta jooksul avastati tal veel kolm melanoomijuhtu. Järgmisena leiti melanoom tema parema pahkluu juurest ning selle eemaldamiseks läks vaja juba veidi suuremat operatsiooni ning naha kokkulappimist. Vaid kolm kuud pärast seda leiti uus ohukoht tema paremal käel ning mullu novembris juba vasakul põsel.

FOTO: Erakogu

«Dermatoloog vaatas mind ja küsis, mis mul põsel on. Palusin, et mul poleks näos melanoomi, aga nii see ikkagi läks,» nentis Callahan. Naine läbis kirurgilise operatsiooni, mille puhul eemaldati nakatunud nahakoed ning analüüsiti neid hoolikalt, kuniks alles jäi vaid vähist prii kude. «Mul oli näos lauatennisepalli suurune auk, enne kui nad selle kokku lappisid. See oli emotsionaalselt kõige raskem operatsioon, millest taastuma pidin,» tunnistas naine.

Viie aasta tagusest diagnoosist saati on naine noa all käinud kümme korda ning teinud enda jaoks otsuse, et ei soovi enam kunagi selle ohuga silmitsi seista. Nüüdsest kannab ta õues päikese eest kaitsvaid riideid, prille ja laia äärega kübarat ning kasutab regulaarselt päikesekaitsekreemi.

«Asi polegi rannapäevades, vaid neis hetkedes, mil päikesekiirguse kahjulikkusele isegi ei mõtle. Vaja võib minna vaid kümmet minutit igal päeval, et sattuda ohtu. Ma ei taha, et keegi peaks sellise kogemuse läbi elama ning inimesed mõistaksid mu lugu kuuldes, et tasub oma nahka hoida ja kontrollida, sest see võib päästa elu,» lisas Callahan. Täna levitab ta julgelt sõnumit, et naha päikesekaitse on oluline.