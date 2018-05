Pretsedent: terviseamet palus värskelt tööle asunud perearstil lahkuda

«Reedel ta helistas meile ja ütles, et ei saa tulla kolmapäevast vastuvõttu tegema, kuna on haige. Meil tekkis mure, et mis patsientidest edasi saab. Esmaspäeval tühistas pereõde kõik kolmapäevased vastuvõtud, sest tohter ennast näole ei andnud,» rääkis terviseameti tervishoiuteenuste osakonna peaspetsialist Agne Ojassaar ajalehele Meie Maa .

«Meil on vaja kindlust, et perearst oleks pikemas perspektiivis jätkusuutlik. Kui terviseamet teab, et inimene hakkab perearstina tööle, siis reeglina nad kohapeale kontrollima ei tule. Eilne oli selles suhtes erand. Meie jaoks on see esmakordne juhtum, mil nimistu kinnitatakse ära, aga inimene ei tule tööle,» lisas terviseameti tervishoiuteenuste osakonnajuhataja Pille Saar.