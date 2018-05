Miks tundub kaalu langetamine keskealisena ületamatu pingutusena?

Edukas näitlejanna Charlize Theron (42) võttis värske filmi «Tully» rolli tarbeks juurde ligi 20 kilo ning avastas, et uuesti kaalu kaotamine on märksa raskem kui 15 aastat tagasi, kirjutab Healthline. Selle põhjused sõltuvad suuresti inimesest, tema elustiilist ja geneetikast. Üheks peamiseks põhjuseks on vananedes aeglustuv ainevahetus, menopausi eas naistel juba ka olulised hormonaalsed muutused. Mida vanem inimene, seda vähem võib tal olla ka jaksu füüsiliseks tegevuseks võrreldes noorusajaga.

Theron filmis «Tully». FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Tihti ei saada arugi, et kehakuju ja proportsioon on muutunud, seda eriti juhul, kui kaalunumber on jäänud samaks,» tõdes dietoloog Susan Weiner. Ta soovitab esmalt mõelda sellistele kaalulangust soodustavatele muutustele, mida on võimalikult lihtne teha. «Mõtle, kas midagi on muutunud tööl või suhetes? Kas see on mõjutanud seda, kus, mida, kui tihti ja kellega koos sööd? Need muutused mängivad kaalutõusus tähtsat rolli – näiteks kui oled harjunud sööma kellegagi koos, siis võisid olla tervislikum, ent omaette süües teevad inimesed tihti ebatervislikumaid valikuid,» tõi ta näiteid.

Kaalutõusu võib mõjutada ka väsimus ja vähene uni. Kui 20. eluaastates polnud ilmselt probleeme öö läbi ärkvel olla, siis pärast 40. eluaastat hakkab iga unetu öö organismi aina enam kurnama. Weiner märkis, et väsinuna ja tujutuna kipuvad inimesed samuti rohkem ja ebatervislikumalt sööma. See, mida süüa, on ülioluline. Ekspert soovitab täiskasvanutel eelistada suures koguses taimset toitu, piisavalt valku ning tarbida vähe küllastunud rasvu.

40. eluaastate kandis võib hakata tekkima ka sarkopeenia ehk vananemisest tingitud lihasmassi ja -jõu vähenemine. Kuigi seda esineb sagedamini juba 60+ vanuses inimeste seas, tõdes dietoloog Kristin Kirkpatrick, et 40. ja 80. eluaasta vahel võib inimene kaotada koguni kuni 40 protsenti oma lihasmassist. See protsess soodustab samuti ainevahetuse aeglustumist, kuna lihas põletab enam kaloreid kui rasv. Nii võibki olla tõenäoline, et keskealisel inimesel muutub kaalu langetamine aina keerukamaks.