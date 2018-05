Tervishoiukõrgkooli terviseteaduse magistriõppekava sai heakskiidu

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli õppeprorektor Kersti Viitkari selgitusel on õppekava eesmärgiks luua võimalused teadmiste süvendamiseks terviseteaduses, tagada valmisolek tööks eriõena interdistsiplinaarses meeskonnas ja iseseisvalt, teha uurimis- ja arendustööd ning jätkata õpinguid doktoriõppes. Magistriõppesse õppima asumise eelduseks on kõrgharidus õe või ämmaemandana.

Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ulla Preeden lisas, et õppekava avamine on olnud kaalumisel juba aastaid ning ettevalmistusprotsessis on olnud märksõnaks koostöö. «Magistriõppekava loomine ei ole eesmärk omaette. Oluline on sisuline areng ja kasvamine ning ma arvan, et oleme valmis liikuma uuele tasemele,» tõdes Preeden.