Radioloog: sõeluuringul avastatakse vähk aastaid enne kaebuste tekkimist

Rinnavähi ravi on teinud edusamme, kuid ravi edukus sõltub eelkõige varajasest avastamisest, rääkis Tartu Ülikooli kliinikumi radioloog ja sõeluuringu spetsialist Sulev Ulp.

Viimase 20 aastaga on rinnavähi piltdiagnostika tema sõnul läbinud tohutu arengu. Mammograafia on peamine meetod ja sellega on seotud ka sõeluuring, mis tõi revolutsiooni elulemuses ja diagnostikas. Teleradioloogia ehk kogu maad hõlmav digitaalne pildipank võimaldab sõeluuringuid teha piirkondades, kus ei ole ühtegi radioloogi ning tänu sellele saab rindu kontrollida ka mööda Eestis sõitvas mammograafiabussis.

«Sõeluuringu eesmärk on avastada rinnavähk regionaalselt ehk paikselt, siis kui kasvaja ei ole veel jõudnud kaugele levida. Avastame vähid 2–5 aastat varem, kui tekivad üleüldse mingid kaebused. Kui küsitakse, miks ma pean minema, kui mul midagi viga ei ole, siis selles ongi mõte – avastada vähk enne, kui ta endast märku annab,» rääkis Ulp. Sõeluuringud on vähendanud rinnavähki suremust 50 protsenti. Tänu varasele avastamisele on võimalik säästvam järelravi, patsiendi parem elukvaliteet, psühholoogiline kindlustunne ja rindasäästvad operatsioonid.

2018. aastal saavad nimelise kutse uuringule aastatel 1949, 1950, 1956, 1958, 1960, 1962, 1964, 1966 ja 1968 sündinud ravikindlustatud naised.

Kui naine kuulub antud aasta uuringule kutsutavate sihtrühma, võib ta ka kutset ootamata uuringule registreeruda. Oluline on, et ka ilma kaebuste või sümptomiteta naised uuringul käiksid, sest rinnavähk varajases staadiumis endast märku ei anna.

Sõeluuringule registreerimisel kontrollitakse sünniaastat ja ravikindlustuse kehtivust. Uuringule tulekul tuleb kaasa võtta isikut tõendav dokument. Sõeluuringu välisel ajal saab ilma saatekirjata minna mammograafilisele uuringule Põhja-Tallinna regionaalhaiglasse, OÜ Mammograafi, Tartu Ülikooli kliinikumi ja Pärnu Haiglasse. Ravikindlustust omavate naiste sõeluuringu eest tasub haigekassa. Ravikindlustuseta naised saavad osaleda uuringus, tasudes selle eest ise vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale.

Väga oluline on, et naised hooliksid ka ise oma tervisest – külastaksid regulaarselt günekoloogi, perearsti ja kontrolliksid ise oma rindu ehk teostaks rindade enesevaatlust üks kord kuus. Eesti Vähiliit soovitab naistele salvestada iPhone'i ja Androidi nutitelefonidele ka eestikeelne põhjalike juhenditega enesevaatluse tasuta rakendus.