32-aastase eestlanna kahtlus oma rindade pärast osutus tõeks

Põhja-Eesti regionaalhaigla onkoloogi Riina Kütneri hinnangul peaksid rinnavähi varajasele kontrollile mõtlema need, kellel on suguvõsas rinnavähki ja munasarjavähki olnud. «Isegi kui BRCA mutatsiooni ei leita, on olemas ka teatud perekondlik kõrgem risk. Kui suguvõsas on olnud palju vähijuhtusid, siis on noorel naisel samuti kõrgem risk,» rääkis onkoloog.

Ta soovitab perekondliku riskiga naistel alustada umbes 25. eluaastast. Alguses tehakse kontroll ultraheliga, sest noorte naiste rinnakude on nii tihe, et mammograafiaga ei saa piisavalt informatsiooni. Väga tähtis on arsti sõnul ka enesevaatlus, näiteks peale menstruatsiooni rindade kontrollimine ja muutuste märkamine.

Enamasti põhjustab naistele muret rindade valu, kuid see ei viita tavaliselt mingile haigusele. Umbes 75 protsendil naistest valutavad rinnad aeg-ajalt ja see tuleb Kütneri sõnul enamasti hormonaalsest kõikumisest. Kindlasti tuleks tähelepanu pöörata erinevatele muutustele: tihedamale või kõvemale rinnakoele.

Rindade pakitsus tegi mitu kuud muret

42-aastasel Kaisa Seinal avastati esimest korda rinnavähk kümme aastat tagasi. «Umbes kaks-kolm kuud tundsin rindades imelikku pakitsust, sarnast nagu enne menstruatsiooni algust. Mõtlesin ikka, et läheb üle, kuid kahtlus oli, et see päris õige ei ole,» rääkis ta.

Viis aastat tagasi oli naise emal teises staadiumis rinnavähk olnud ning päris võõras see teema talle ei olnud. «Kuna ikkagi tekkis kuklas mingi veider tunne, läksin naistearsti ukse taha ja rääkisin oma loo ära. Alguses ta mind päris tõsiselt ei võtnud ja ütles mu jutu peale, et kui emal on olnud rinnavähk, siis tütrel võib see tulla statistiliselt kümme aastat nooremas vanuses ning ta ei peaks muretsema,» rääkis Sein.

Lõpuks sai ta siiski mammogrammi aja. Mammogrammi uuring midagi ei näidanud ja samal päeval tehti talle ultraheli. Siis võeti juba ka biopsia ja tehti analüüsid ning leiti kolmandas staadiumis mitmekoldeline rinnavähk. «Hakkasin kohe keemiaravi raama. Tartus tehti mulle geeniuuringud ning selgus, et see ei ole pärilik, vaid lihtsalt juhus,» rääkis Sein.

«Peale ravi võtsin viis aastat hormoontablette ja käisin kaks korda aastas onkoloogi kontrollis. Olin kõik teinud mis vaja ja pidi tulema mu viimane kontroll, pärast mida tunnistatakse nö terveks,» rääkis ta. 2014. aastal hakkasid tal tugevad seljavalud, mis lõpuks juba kõndimist segasid. Perearst saatis naise röntgenisse, et neerusid uurida ja andis neuroloogi saatekirja, kuid vastuvõttu pidi väga kaua ootama.

Vähk tuli tagasi