Täiesti sobimatu mähkimiskoht on tema sõnul voodi, sest seal võib laps väga kergesti ennast keerata ja maha kukkuda. Samuti ei sobi asetada mähkimisalust vannituppa pesumasina peale. «Selge on see, et töötaval pesumasinal terve mõistusega inimene last mähkima ei hakka, kuid oht peitub ka selles, et sageli asub pesumasin kivipõrandal. Kui laps sealt maha kukkuma peaks, on tagajärjed kurvad,» selgitas ta.

Söögitooli ostes peaks aga lapsevanem Metsa sõnul jälgima, kas seljatuge saab liigutada. «Eestis alustatakse lisatoiduga kuuendal elukuul. Lapse füüsilist arengut vaadates tegelevad beebid selles vanuses peamiselt roomamisega ning veel ei istu,» rääkis Mets. Ta rõhutas, et enne, kui beebid istuma õpivad, ei tohiks neid täisistuvasse asendisse panna. Selleks, et beebi saaks panna soovitatavasse poollamavasse asendisse, tuleks soetada söögitool, mis seda ka võimaldab.

Veelgi parem oleks aga Arusaare sõnul last sel ajal veel rinnaga toita, sest seda soovitavad nii maailma terviseorganisatsioon kui ka tunnustatud lastearstid. «Kui rinnaga toitmisel esineb raskusi, siis tuleks pöörduda imetamise nõustaja või arsti poole, kellega koos leitakse lapsele parim lahendus,» soovitas ta. Kaljumäe lisas, et söögitooli komplektis peavad kindlasti olema turvarihmad, et laps sealt maha ei kukuks. Selleks, et söögitool aga hiljemgi kasutust leiaks, võiks osta sellise vastupidava tooli, mida võib hiljem istumiseks kasutada ka täiskasvanu.

Üle peaks vaatama ka koduohutuse, mis muutub Metsa sõnul eriti oluliseks lapse kuuenda elukuu paiku. «Lapsed hakkavad siis roomama ja pisikesed sõrmed on väga varmad kõike haarama, urgitsema ja suhu panema,» rääkis Mets. Siis on oluline kinni katta pistikupesad, vooluvõrgust eemaldada kõik juhtmed, mis ei ole parasjagu kasutusel ning lapsele ohtlikud kemikaalid lukustada kappi, mille tarbeks on olemas valik erinevaid beebilukke. Tulekolded ja trepid tuleks piirata turvaväravatega või –aedadega, teravad lapsed ja kapinurgad lapsesõbralikuks muuta nurgakaitsmete abil.

Arusaare sõnul võiks mõelda ka ukse liikumise tõketele. «Lastel on komme igasugustesse põnevatesse asjadesse näppe panna,» rääkis ta, lisades, et kui laps avastab, et olemas on uks ja sellega saab mängida, siis võib juhtuda, et pöörame korraks selja ja ta pistab oma näpud sinna vahele. Samuti tuleks vaadata, et kapid on lapsele ohutud. «Igasugune värviline vidin võib köita lapse tähelepanu ja lastel on uskumatult suur jõud. Lapsed on väga nutikad ja eesmärk paneb tegutsema ja nii on õnnetused kiired tulema,» hoiatas ämmaemand.