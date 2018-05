Maasturifännidel tuleb end leetrite vastu vaktsineerida

Saarekolli peakorraldaja Asko Berens kinnitas, et võistlus õnneks ära ei jää, aga terviseameti palvel teavitasid nad aga kõiki oma võistlejaid Saaremaal ja konkreetsemalt Valjala piirkonnas olevast leetrite puhangust ning vaktsineerimise vajadusest, kirjutab Saarte Hääl. «Seda nii lastel kui ka täiskasvanutel,» märkis Berens. Ta lisas, et pidi aitama ka juba see, kui esimene vaktsiin enne võistlust ära teha.