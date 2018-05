Ärevushäire vaikitakse teiste arvamust kartes maha

Ligi kolmandik inimestest kogeb elu jooksul ärevust, vahendab Terviseuudiste portaal . See võib väljenduda hirmuna ohu ees, mõne konkreetse olukorra, nähtuse või olendi ees või liigse muretsemisena eluprobleemide pärast. Mõõdukas ärevus on loomulik, sest aitab meil ohtude ning ebameeldivustega paremini toime tulla. Millal aga muutub ärevus haiguseks ning selle maandamiseks tuleks otsida abi?

Tihti lastakse ärevushäirel kaua kesta, enne kui arsti poole pöördutakse, sest sellega on seotud palju müüte. «Kardetakse, et ärevushäire all kannatavaid inimesi ei võeta tõsiselt ja neid peetakse virisejateks või ülereageerijateks. Kardetakse teiste halvustavat suhtumist, justkui tähendaks ärevuse all kannatamine suutmatust oma probleemiga ise toime tulla ning abi otsimist nähakse nõrkuse märgina. Samuti peljatakse ärevust maandavaid ravimeid ja nendest sõltuvusse sattumist. Seetõttu ei julgeta arsti poole pöörduda ning ärevushäire jääb sageli diagnoosimata ja ravita,» tõdes dr Kivisto.