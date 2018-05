Uuring annab põhjust pausiks: töötamine kahjustab südant

Rohkem kui 55 tundi nädalas töötamine võib suurendada südame kodade virvendusarütmia riski 40 protsenti, leiti hiljuti teadusajakirjas European Society of Cardiology .

Kodade virvendusarütmia on kõige levinuim südame rütmihäire ja seda iseloomustab ebaregulaarne südamerütm. Londoni ülikooli professori Mika Kivimäki juhitud uurimismeeskond analüüsis peaaegu 85 000 inimest kümne aasta jooksul.

Kuigi selle riski suurenemise põhjus ei ole teada, on teised uuringud leidnud, et stress ja pinge võivad kodade virvendusarütmia tekke riski tõsta. Uurijad tõdesid, et nädalas tuleks töötada maksimaalselt 35–40 tundi, nagu näeb ette ka norm. Rohkem kui 55 tundi töötamist võiks aga vältida.