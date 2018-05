Ema toitumine ja elustiil võivad määrata, kas lapsest saab allergik

Funktsionaalse toitumisnõustaja Külli Holstingu sõnul on toiduallergia ja –talumatuse sümptomid küll sarnased, ent sageli reageerib vanem üle juba siis, kui lapsel tekib paar-kolm punast täppi. Sel juhul tuleks last pigem rahulikult jälgida, mitte tõtata diagnoosi panema, rääkis ta toitumisnõustajate ühenduse laste toitumise konverentsil.

Väikelapsel tekib allergia pigem toidust, ent kuna eri üleminekud on allergikutel tavalised, võib suuremaks kasvades tekkida allergia ka õietolmu, loomakarvade jm vastu. Ka allergiline nohu ilmneb pigem teismeeas, rääkis Holsting. Mõnevõrra sõltub allergia avaldumine sellest, milline on olnud ema rasedus ning lapse elukeskkond.

Allergiaid võib aina enam esineda seepärast, et lapsed kasvavad väga puhtas keskkonnas ning vähenenud on kontakt loodusega. Kui laps elab aga tiheda asustusega linnas, puutub ta kokku aina rohkemate inimestega ning on vastuvõtlik kõiksugu infektsioonidele. «Lisaks on vaktsineerimine, paranenud hügieen ning antibiootikumite kasutamine alandanud kokkupuudet mikroobidega, mis mängivad kriitilist rolli immuunsüsteemi küpsemisel esimeste eluaastate jooksul. Maal kasvavatel lastel on allergiliste haiguste tekkerisk väiksem,» tõdes toitumisnõustaja.

Ema olulised head bakterid

Lapse allergia tekkes võib rolli mängida juba see, milline on olnud ema rasedus ning sünnitus. Seda kutsutakse vanade sõprade hüpoteesiks, mille puhul on küsimus lapse vastupanuvõimet mõjutavas soolestiku mikrobioomis. «Seda mõjutavad ema suitsetamine ja stressitase raseduse ajal, keisrilõike sünnitus, rinnaga toitmise kestvus, varajane kokkupuude loomadega ja elamine linnakeskkonnas. Sündides saab laps kaasa ema head bakterid, mis määravad tema mikrobioomi arengu ja immuunsuse väljakujunemise,» kirjeldas Holsting.

Külli Holsting. FOTO: Lääne-Tallinna keskhaigla

Mida rohkem stressis on rase, seda ärevamad on ka tema lapsed ning uuringud on näidanud, et neil lastel on mikrobioomi tase väiksem. Kui laps sünnib keisrilõike teel, siis võib olla tema esimene nahakokkupuude hoopis meedikuga ning väheneb samuti võimalus emalt vajalikke baktereid saada. Ka rinnapiim toidab neidsamu tuhandeid häid baktereid, kes on asunud lapse organismi elama, mistõttu soovitab Holsting imetada nii kaua kui võimalik.

«Arvatakse, et kui kumbki vanem pole allergik, siis on lapsel allergiarisk ikkagi 20 protsenti,» nentis ta. Selleks, et lapsel oleks võimalikult väike risk allergia tekkeks, tuleb emal tegeleda juba raseduse ajal ennetusega. Holstingu kinnitusel soovitatakse allergikust rasedal tarvitada oomega-3-rasvhappeid, probiootikume ja prebiootikume, mis vähendavad kehas põletikke ning rikastavad mikrobioomi.