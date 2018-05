Indoneesia paksim poiss kaotas pool oma kehakaalust

Nüüd on Permana peale eelmise aasta aprillis tehtud seedetrakti operatsiooni kaotanud 83 kilogrammi. Arst ja toitumisnõustaja jälgivad endiselt poisi kaalulangetust ning hoiavad teda rangel dieedil. Tal on keelatud süüa maiustusi, magusaid jooke ja eriti karastusjooke. Lisaks peab ta sööma rohkem värskeid puuvilju ja regulaarselt trenni tegema. Poisi eesmärk on kaotada veel 50 kilogrammi ning tema vanemad ja sugulased toetavad teda selle sooviga. «Saan mängida jalgpalli, tennist, sulgpalli ja kõige olulisem, saan käia koolis,» ütles Permana.

Indoneesia on Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel riik, kus laste rasvumisprotsent on kõrge. 2013. aastal oli 12 protsenti lastest ülekaalulised. Probleem on üha kättesaadavamas kiirtoidus ning maiustustes ja karastusjookides. Samuti arvati varem, et ülekaal näitab head tervist ning paksud lapsed on armsad.