Tasub teada: kas kasemahlal on tervistavaid omadusi?

Eesti Maaülikooli nooremteadur Andres Sats uuris mõne aasta eest koos oma kolleegidega kasemahla koostist, kirjutab ERR Novaator . Lihtsalt öeldes on kasemahl vesi ja suhkur, vett on 99 protsenti ja fruktoosi ning glükoosi enam vähem võrdses koguses kokku üks protsent. Lisaks on sellest pisut aminohappeid, mineraalaineid, kaaliumi, magneesiumi ja kaltsiumi.

Õigupoolest saabki uurida kasemahla koostist ja teha selle põhjal järeldusi, mis mõju sel võib olla inimese organismile. Sats märgib, et tervistavaid või ravivaid omadusi kasemahlal teaduslikult tõestatult ei ole, kuid arvestades, et tegu on biopuhastatud veega ehk see on puust läbi käinud ning sisaldab kehale kasulikke suhkruid, mineraalaineid ja aminohappeid, siis kindlasti midagi halba kasemahla joomine ei tee.