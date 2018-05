Tervisenõu: kas imikule vee andmine on ohtlik?

Reet Raukas FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Vastab Ida-Tallinna keskhaigla lastearst Reet Raukas:

Imikule vee soovitamine muutus populaarseks umbes 30 aastat tagasi. Sel ajal ei olnud piimasegud kuigi kvaliteetsed, sisaldades rohkem sooli kui rinnapiim.

Teades, et rinnapiimas on umbes 88 protsenti vett, saab laps, kes imeb rinda vastavalt soovidele, piisavalt vett. Piimasegud on muutunud rinnapiimale sarnasemaks, need ei ole enam hüperosmolaarsed, mistõttu ei vaja ka kunstlikult toidetud lapsed lisajooki.

Kui joota imikut veega, sööb ta rinnapiima/piimasegu vähem, teda ähvardab alatoitluse oht. Rohke vee jootmisel on oht imiku «lahjenemiseks», soola tase veres langeb ning laps võib saada ajukahjustuse.

Kui palju vett on ohutu?

Kui me mõtleme, et imiku päevane toidukogus on umbes liiter, siis 100 milliliitrit vett ei põhjusta ei alatoitlust ega muid ohte. Tõenäoliselt kuni 200 milliliitrit ei põhjusta probleeme.