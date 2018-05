Lapsega spaasse minek võib lõppeda ohtliku õnnetusega

Ta selgitas, et spaades on tihti õhk jahe ja seal leidub ka jahedama veega basseine. Seetõttu võib väike nohu või köha kergesti süveneda. Samuti ei tasuks spaasse minna siis, kui lapsel on nahalööve, sest pärast seda lööve intensiivistub. Kui laps on täiesti terve, on palju väiksem ka võimalus, et ta saab sealt nakkuse. Seennakkuste vältimiseks soovitab lastearst kanda veejalanõusid ja vanematel jälgida, et laps ei haaraks nagist võõrast käterätti.