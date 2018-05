Vaata ja võrdle hindu: kui palju tuleb välja käia puugivaktsiini eest?

Kevadsuvised ilmad soosivad looduses ajaveetmist, ent ettevaatlik tuleb olla puukide osas, kes samuti kevadet armastavad. Puukentsefaliidi viiruse vastane vaktsineerimine on tasuline ja koosneb kolmest doosist, mille järel tuleb vaktsineerida iga viie aasta järel ühe doosiga. Esmasel vaktsineerimisel tehakse kaks vaktsiinidoosi 1–3-kuulise vaheajaga ja kolmas 6‒12 kuud hiljem.

«Vaktsiin on tõhus ja tagab sajaprotsendilise kaitse puukentsefaliiti haigestumise eest. Entsefaliit võib kulgeda nii kerge kui ka raske haigusvormina, kahjustades kesknärvisüsteemi, mille tagajärjel võivad tekkida püsivad kahjustused,» tõdes Ida-Tallinna Keskhaigla infektsioonikontrolli osakonna juhataja Aino Rõõm. Ka terviseameti epidemioloogilise valmisoleku büroo juhataja Irina Dontšenko rõhutas, et puukentsefaliit on tõsine ja ohtlik haigus, mistõttu soovitab amet end vaktsineerida juba talvel või varakevadel, ent hilja pole veel praegugi.