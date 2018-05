Teadlane kummutab aeglase ainevahetuse müüdi

Ainevahetuse kiiruse erinevused tulevadki eelkõige lahknevustest inimeste kehakoostises ehk kui palju on rasva võrreldes lihasmassiga. Arsti sõnul toimib ainevahetus efektiivsemalt, mida rohkem on kehas lihasmassi ja vähem rasva.

Näiteks kui kaks inimest kaaluvad sama palju, kuid ühel on 50 protsenti keharasva ja 50 protsenti lihasmassi ning teisel vaid 10–15 protsenti rasva, on viimase ainevahetus kiirem.

Arst tõdeb, et kaalu langetamine võib mõnikord väga keeruline olla, sest keha võitleb sellele tegevusele vastu. Tema sõnul on ainevahetuse iseärasuseks see, et kui kaotad vähemalt 5–10 protsenti oma kehamassist, hakkab ainevahetus aeglustuma.