4 soovitust meestele: millal külastada arsti?

Kuna munandivähk on väga kiiresti arenev ja enamasti just nooremate (15-45 aastaste) meeste haigus, siis peaks selle vanusegrupi mehed regulaarselt, kord kuus, kontrollima oma munandite seisundit. Mees peaks kindlasti arsti poole pöörduma kohe, kui ta tajub mingit muutusi munandi ehituses.

Põhjalikuma terviseuuringu, mis peaks sisaldama kindlasti ka suguhormoonide ja eesnäärme seisundi kontrolli, võiksid läbida kõik 35-40-aastased mehed. See on vanus, kui mees on oma täisküpsuses ja enamasti veel ka terve. Sellel uuringul on mitu eesmärki. Esiteks aitaks see varakult tuvastada ja seeläbi ka mõjutada suuremaid terviseriske. Samavõrd tähtis on aga panna paika võrdluspunkt, millega kõrvutada hilisemaid kehalisi muutuseid ja analüüsitulemusi.