Perearst Reet Laidoja: kuidas võita pilet eriarsti vastuvõtule?

Sisearst vaatab perearsti poolt tehtud analüüsid üle ning hindab varasemaid uuringuid. Lõpuks ta otsustab, et Taimil on kõik vajalikud uuringud mõni aasta tagasi tehtud ning tõenäoliselt põhjust halba haigust karta ei ole. Lihtsalt peab tõhustama Taimi ravi ning naine peab oma toitumist muutma, mida ta on diabeedi tõttu oluliselt piiranud. Naine on väga rahul, et ei pea linna eriarsti juurde minema. Ta võtab ravimeid nii, nagu perearst eriarsti soovitusel määras, samuti hakkas enam sööma valgurikast toitu. Mõne kuu pärast kontrolli tulles on naise enesetunne oluliselt paranenud – jõudu on rohkem, analüüsid on läinud normi. Taimi on õnnelik, et sai mured lahendatud perearsti juures.